मालमत्तेची माहिती एका क्लिकवर मिळणार

चेतन साखरे । जळगाव jalgaon

मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा पुरावा (Proof of ownership of the property) म्हणून आतापर्यंत खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या (buying and selling transactions) अनुसूची-2चा (इंडेक्स-2) वापर केला जात असे. खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi government) काळात मालमत्ता धारकांना प्रॉपर्टी कार्ड (Property card) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यात साडेतीन लाखाहून अधिक मिळकतधारकांचे त्यांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून ते एका क्लिकवर ऑनलाईन बघता (Looking online) येणार आहेत. दरम्यान या प्रक्रियेत राज्यात जळगाव जिल्हा हा चौथ्या क्रमांकावर राहीला आहे.