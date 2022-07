जिल्हा परिषदेच्या 91 कोटींच्या कामांना चाप!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राज्यात गेल्या काही दिवसात राजकारणात मोठी उलथापालथ (Big upheaval in politics) झाली असून शिवसेनेच्या (Shiv Sena) 40 आमदारांसह (MLAs) 10 अपक्ष आमदारांनी बंडखोरी (Rebellion) करीत महाविकास आघाडी सरकारचा (Mahavikas Aghadi government) पाठिंबा काढल्यामुळे (Withdrawal of support) आघाडीचे सरकार पडले आहे. त्यातच नव्याने आता भाजपा आणि शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी नवीन सरकार स्थापन केले. नव्या सरकारने (new government) पहिल्याच दिवशी राज्यभरातील जिल्हा नियोजन मंडळाच्या (District Planning Board) कामांना स्थगिती (Suspension of works) दिली आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्हा नियोजनाचा जवळपास 400 कोटीच्या कामांवर याचा परिणाम झाला आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या (Jalgaon Zilla Parishad) 91 कोटींच्या (91 crore works) कामांना या आदेशाचा फटका बसला असून जिल्ह्यातील विकास कामांना ब्रेक (Take a break from development work) लागला आहे.