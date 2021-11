महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या अध्यक्षपदी ललित गांधी

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

महाराष्ट्राच्या व्यापार- उद्योग क्षेत्राची शिखर संस्था म्हणून, प्रचलित असलेल्या महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, (Maharashtra Chamber of Commerce) इंडस्ट्रीज अ‍ॅड अ‍ॅग्रिकल्चरच्या (Industries and Agriculture) व्दिवार्षिक निवडणुकीत (Elections) अध्यक्षपदी ललित गांधी (Lalit Gandhi as President) यांची बिनविरोध (Unopposed) निवड झाली आहे. तसेच गव्हर्निंग कॉऊंन्सीलवर (Governing Council) जिल्ह्यातून संगिता पाटील (Sangita Patil,), नितीन इंगळे,(Nitin Ingle,) संजय दादलिका (Sanjay Dadalika) यांची बिनविरोध निवड (Selection) झाली आहे.