रस्त्यात खड्डे की, खड्ड्यात रस्ते!

शहरातील रस्त्यांची अतिशय दुरावस्था (Very poor condition of roads) झाली आहे. रस्त्यात खड्डे की, (Potholes in the road) खड्ड्यात रस्ते (roads in the pit! )अशी अवस्था निर्माण झाल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहे. त्यामुळे रस्त्यातील खड्डे बुजवावे. खड्डे त्वरीत न बुजविल्यास (potholes are not filled quickly) तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा भाजपतर्फे (BJP) आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड (Commissioner Dr. Vidya Gaikwad) यांना दिलेल्या निवेदनाव्दारे दिला आहे. यावेळी शहर अभियंता एम.जी.गिरगावकर देखील उपस्थित होते.