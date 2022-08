कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या नॅक पुनर्मूल्यांकनास प्रारंभ

जळगाव jalgaon (प्रतिनिधी)

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (Poet Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University) नॅक पुनर्मूल्यांकनाच्या (NAAC re-evaluation) चौथ्या साखळीला सामोरे जात असून आज मंगळवार दि.२३ रोजी नॅक पिअर टीम (Nack Peer Team) विद्यापीठात दाखल झाली असून आज कुलगुरुंनी (Vice-Chancellor) विद्यापीठाच्या प्रगतीचे सादरीकरण (presented the progress of the university) केले तर दुपारच्या सत्रात सर्व प्रशाळांच्या संचालकांनी शैक्षणिक प्रगतीचे सादरीकरण केले.