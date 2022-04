जैन इरिगेशनला प्लेक्स कौन्सिलची तेरा पारितोषिके

जैन इरिगेशनचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिल जैन (Director Anil Jain) यांनी कंपनीच्या ड्रीप इरिगेशन विभागाच्या उत्तुंग कामगिरीबद्दल केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal) यांच्या हस्ते विशेष पुरस्कार स्वीकारला. त्याचप्रमाणे कंपनीच्यावतीने त्या-त्या विभागासाठीचे पुरस्कारदेखील कंपनीच्या सहकार्‍यांनी स्वीकारले.

मुंबई येथे झालेल्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल , प्लेक्स कौन्सिलचे चेअरमन अरविंद गोयंका, व्हाईस चेअरमन हेमंत मिनोचा, कार्यकारी संचालक श्रीभाष दासमोहपात्रा, रविश कामत, मुंबई विभाग आयकर आयुक्त आलोककुमार या मान्यवरांची उपस्थितीती होती. कृषी व कृषी उत्पादनांच्या क्षेत्रात जागतिक किर्तीची अग्रणी कंपनी जैन इरिगेशनने प्लास्टिक उत्पादनांच्या निर्यातीत उच्चांक राखत 2017-21 या वर्षासाठी ठिबक सिंचन (एमआयएस), पीव्हीसी फोम शीट, पाईप्स अ‍ॅण्ड होजेस विभागांना पहिल्या क्रमांकाची पारितोषिके देण्यात आली.

2019-20 या वर्षासाठी पाईप्स अ‍ॅण्ड होज फिटींग (Pipes and hose fittings) या विभागाला दुसर्‍या क्रमांकाचे पारितोषिक दिले गेले. कोरोनाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत देखील कंपनीने उत्पादन व निर्यातीत वर्चस्व कायम ठेवत सर्वोत्तम कामगिरी केली हे या पुरस्कारासासाठी अधोरेखित झाले. कंपनीच्या वतीने चारही वर्षांच्या या एकूण 13 पुरस्कारांचा स्वीकार सहकार्‍यांनी केला. त्यामध्ये पी. सेनगोट्टीयन, मनिष झेंडे, अजय काळे, संदीप जैन, प्रसाद दुर्गे, विजयसिंग पाटील, प्रवीण कुमट, नितीन चौधरी, संदीप पाटील, राजेंद्र लोढा, महेश इंगळे, प्रशांत जयस्वाल आणि भरत बडगुजर या सहकार्‍यांचा समावेश आहे.

प्लेक्स कौन्सिल ही भारत सरकारच्या (Government of India) वाणिज्य व उद्योग विभागाद्वारे (Department of Commerce and Industry ) 1955 मध्ये स्थापन केलेली संस्था आहे. भारतातील प्लास्टिकमधील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील निर्यातीत सर्वोत्कृष्ट कार्य करणार्‍या उद्योगांना प्लेक्स कौन्सिल पुरस्कार देते. मानचिन्ह, प्रमाणपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

जैन इरिगेशन सिस्टिम्स् लि. चा प्लास्टीक उत्पादनांच्या गुणवत्तापूर्ण उत्पादन आणि निर्यातीबद्दल प्लेक्स कौन्सिलतर्फे 1991 पासून दरवर्षी सन्मान होत आला आहे.