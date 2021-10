पावसाळ्यानंतर रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

शासकीय योजनांमुळे (Government schemes) शहरातील रस्त्यांची अवस्था (The condition of the roads) अत्यंत दयनीय (Pathetic) झाली आहे. डीपीडीसी, शंभर कोटीसह मिळेल त्याठिकाणाहून निधी उपलब्ध करीत पावसाळ्यानंतर (After the rains) रस्त्यांच्या कामाचे नियोजन (Road work planning) करणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त सतिश कुलकर्णी (Municipal Commissioner Satish Kulkarni) यांनी पत्रकार परिषदेत (press conference) दिली.