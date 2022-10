photos #जळगावात पुरुषोत्तम करंडक एकांकिका स्पर्धांना प्रांरभ

जळगाव jalgaon

एकांकिका (One Act Acting) या अभिनयाचा पाया (foundation of acting) असल्याने यामुळे व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व अधिक खुलते यात शंका नाही या स्पर्धेच्या माध्यमातून अनेक दिग्गज आज अभिनय (Many veterans) क्षेत्रात नावलौकिक (field of acting) मिळवत आहे असे मत केसीई सोसायटीचे प्रशासकीय अधिकारी व सांस्कृतिक समन्वयक शशिकांत वडोदकर (Administrative Officer and Cultural Coordinator of KCE Society Shashikant Vadodkar) यांनी व्यक्त केले.

खान्देश कॉलेज एजुकेशन सोसायटी (Khandesh College Education Society) संचालित मूळजी जेठा महाविद्यालयाच्या (Moolaji Jetha College) कान्ह ललित कला केंद्र (Canh Fine Arts Centre) व महाराष्ट्रीय कलोपासक पुणे (Maharashtrian Kalopasak Pune) आयोजित पुरुषोत्तम करंडकाच्या (Purushottam Karandak competition) उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.