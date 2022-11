मराठीतून नामफलक नसल्याने 35 दुकानांवर दंडात्मक कारवाई

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

दुकाने व आस्थापनांवरील (shops and establishments) नामफलक मराठी भाषेतून (Nameplate from Marathi language) न लावलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील 35 दुकाने आस्थापनांवर (shops establishments) सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय (Office of the Assistant Labor Commissioner) जळगावकडून कारवाई (action) करण्यात आली आहे. ही कारवाई महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना अधिनियम 2017 नुसार ही फौजदारी कारवाई केली आहे.