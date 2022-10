पावणे सहा लाखांची मुदतबाह्य किटक नाशके जप्त

भुसावळ Bhusawal । प्रतिनिधी

तालुक्यातील पिंपळगाव (Pimpalgaon) येथे कृषि केंद्राचा (Agricultural Centre) परवाना (Without a license) नसतांना मुदतबाह्य किटकनाशकांचा (Expired pesticides) साठा 5 लाख 87 हजार 495 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त (Confiscation of goods) करण्याची कारवाई (action) 7 रोजी कृषि विभागाच्या गुणवत्ता पथकाने (Quality Team of Agriculture Department) केली. या कारवाईने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.