पंचायतराज समितीने घेतला अपहार, ग्रामसेवक तक्रारी आणि ई टेंडरिंग कारवाई अहवालाचा आढावा

रावेर Raver|प्रतिनिधी-

ग्रामपंचायतीच्या (Gram Panchayat) इ टेंडरिंगबाबत (tendering) दोषींवर कारवाईचा (Action on the culprits) अहवाल अद्याप दाखल झालेला नसल्याने,ह्या अहवालाच्या अनुषंगाने काय कारवाई निश्चित केली, याबाबत जिल्हा परिषदेत विचारणा करत,योग्यरित्या दखल घेऊन दोषींवर (Action on the culprits)कारवाई होईल असे मत पंचायतराज समिती सदस्य तथा अमळनेर आमदार अनिल पाटील (Amalner MLA Anil Patil) यांनी पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केले.