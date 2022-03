..अन्यथा त्यांना महाराष्ट्रात फिरू दिले जाणार नाही

या निवेदनात म्हटले आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) हे स्वयंभू व्यक्तिमत्व होते.त्यांच्या स्वराज्याची संकल्पना ही राष्ट्रमाता जिजाऊ व राजे शहाजी यांनी मांडली. शिवरायांनी ती संकल्पना प्रत्यक्षात अस्तित्वात आणली त्यासाठी त्यांना त्यांचे आई वडील दोघांचेही मार्गदर्शन लाभले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या खर्‍या गुरू ह्या राष्ट्रमाता जिजाऊ (Mother of the Nation Jijau) या त्यांच्या आईच होत्या.तसेच त्यांच्यावर संत शिरोमणी तुकाराम महाराजांच्या (Saint Shiromani Tukaram Maharaj) विचारांचाही प्रभाव होता. त्या अर्थाने तुकाराम महाराज सुद्धा त्यांचे गुरू आहेत. यात रामदास स्वामी कुठेच नाहीत. मात्र तरीही महाराष्ट्राचे राज्यपाल (Governor) भगतसिंग कोशारी यांनी औरंगाबाद येथे रामदास स्वामी हे शिवरायांचे गुरू होते व रामदास स्वामी नसते तर शिवरायांना कोणीच ओळखले नसते असे संतापजनक विधान ते करतात.

वास्तविक छत्रपती शिवराय व रामदास यांची आयुष्यात कधीही भेट झालेली नाही. असे ऐतिहासिक पुरावे आहेत. असे असतानाही राज्यपाल मुद्दामहून महाराजांचा अवमान करत आहेत. राज्यपालांनी (Governor) त्यांच्या या वक्तव्याची सपूर्ण महाराष्ट्राची जाहीर माफी मागावी. अन्यथा शिवप्रेमी त्यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही (Will not let go). असा इशारा शिवप्रेमी संघटनाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

