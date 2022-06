भुसावळ Bhusawal | प्रतिनिधी -

सध्या सर्वत्र पेरणीचे दिवस (Days of sowing) असल्याने शेतकर्‍यांची लगबग (About farmers) सुरू आहे. भुसावळसह परिसरात देखील जवळपास ८० टक्के पेरण्या आटोपल्या असून सरकीचा पिकपेरा सर्वाधिक (Sarkicha Pikpera) आहे तर खालोखाल तुरीची लागवड केली आहे. शेतकर्‍यांचा हाच कल लक्षात घेता परिसरातील काही विक्रेते स्वतःच्या हितासाठी (Sellers for their own benefit) लालसेपोटी शेतकर्‍यांच्या माथी नको ते बियाणे (Seeds they don't want) मारून आपले उखळ पांढरे करित आहेत. कृषी विभागाला (Department of Agriculture) याची सर्व कल्पना आहे मात्र ते देखील हतबल ठरत आहेत.