श्री शिवछत्रपती क्रीडा संघटक पुरस्कार (Shri Shiv Chhatrapati Sports Organizer Award) सन 2016-17 या वर्षाचा जळगावच्या ला.ना. सार्वजनिक हायस्कूलमधील (La. Na. public high school) निवृत्त क्रीडा शिक्षक डॉ. प्रदीप तळवेलकर (Retired sports teacher Dr. Pradeep Talvelkar) यांच्यासह इतर आठ (Eight people) जणांनी बनावट कागदपत्राद्वारे (forged document) पुरस्कार लाटल्याप्रकरणी (case of forfeiture of awards) गुन्हा दाखल (Filed a case) करण्याचे आदेश अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (Order Additional District and Sessions Judge) जयदीप मोहिते यांनी जिल्हापेठ पोलिसांना दिले आहे.