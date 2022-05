चिठ्ठीशिवाय गर्भपाताच्या औषधांची ऑनलाईन विक्री

डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (Doctor's note) गर्भपाताच्या औषधी (abortion drug sales) विक्रीवर शासनाने निर्बंध घातले आहे. मेशो या शॉपिंग अ‍ॅपवर सर्रासपणे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय गर्भपाताच्या औषधांची विक्री (Sale of drugs) होत असल्याची बाब अन्न व औषध प्रशासनाच्या निदर्शनास आली होती. ऑनलाईन वरून गर्भपातासाठीच्या औषधांचा पुरवठा झाल्यास त्याचा दुरूपयोग होऊन महिलांच्या जिवीतास धोका (Danger to women's lives) निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे याची पडताळणी करण्याची सूचना अन्न व औषध प्रशासन (Food and Drug Administration) आयुक्त यांनी केली होती. त्यानुसार जळगाव अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त सोमनाथ मुळे यांनी त्यांच्या पत्नीच्या नावाने रजिस्टर मेशो या अ‍ॅपवर दि.29 मार्च रोजी गर्भपाताच्या औषधांची मागणी नोंदविली.

तरी सुद्धा केली जात होती विक्री

गर्भपाताचे औषध हे औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 व नियम 1945 अंतर्गत शेड्यूल एच प्रवर्गातील असून त्याची विक्री डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (Doctor's note) करू नये अशा सूचना असतना सुध्दा तिची विक्री करण्यात आली असल्याचेही समोर आले आहे.

तज्ज्ञच देवू शकतात औषधी

गर्भपाताची औषधी (abortion drug) स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली व त्यांच्या शिफारसीनेच कायदेशीर गर्भपातासाठी वापरली जातात. तसेच स्त्रीभ्रुण हत्याबाब केंद्र व राज्य शासन यांनी नियमांच्या कठोर पालनाकरिता एमटीपी क्टर 2002 अन्वये कायदा केला असताना सुध्दा एस.एस.ट्रेडर्स व मेशो या संस्थांनी केलेले कृत्य गंभीर असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन सहाय्यक आयुक्त यांच्या फिर्यादीत म्हटले आहे.