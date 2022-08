बहिणाबाई चौधरींसारखा कर्तृत्वावर विश्वास ठेवावा : माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी

जळगाव, jalgaon

ज्योतिषावर विश्वास न ठेवता (Without believing in astrology) आपल्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवणाऱ्या (Belief in responsibility) बहिणाबाई चौधरी (Bahinabai Chaudhary) यांच्या कविता (Poetry) निरीक्षणातून आलेल्या होत्या आणि त्या समाजाभिमुख (Community oriented) होत्या, त्यामुळे त्यांच्या नावाचे हे विद्यापीठ भविष्यात निश्चित मोठी प्रगती करेल असा विश्वास माजी कुलगुरु प्रा.आर.एस.माळी (Former Chancellor Prof. R.S Mali) यांनी व्यक्त केला.