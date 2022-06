जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

एक फेरा दिर्घायुष्यासाठी.... (One round for longevity)एक फेरा तुमच्यासोबत साता जन्मासाठी (One round with you for seven births) अशी प्रार्थना करीत वटसावित्रीच्या सणाचे (festival of Vatsavitri) औचित्य साधत सुवासिनींनी (Suvasini) वृटवृक्षाचे पूजन करत, (worships Vritvriksha) त्यास प्रदक्षिणा घातली. यावेळी सुवासिनींनी (Suvasini) वडाच्या झाडाचे रोपण करुन त्याच्या संवर्धनाची जबाबदारीही स्वीकारली.