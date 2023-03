पिंपळकोठा जवळील अपघातात एक जण ठार

एरंडोल Erandole वार्ताहार

तालुक्यातील पिंपळकोठा बु गावा जवळील हॉटेल नॅशनल पंजाब समोर टँकर व टेलर (Tankers and tailors) यांच्या झालेल्या समोरांवरील अपघातात (Tankers and tailors) एक ठार (kill one) झाला असून औषधाने भरलेला टेलर ला आग (Fire Taylor) लागली.