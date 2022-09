ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली आल्याने फरकांडे रस्त्यावर एकाचा मृत्यू

कासोदा, Kasoda तालुका एरंडोल

कासोदा फरकांडे ( Kasoda Farkande) रस्त्यावर (road) विटांनी भरलेला ट्रॅक्टर (tractor) जात होता. ट्रॅक्टर वरून दोरी लोबंकळत (rope is twisted) होती. ति दोरी ओढत असताना (pulling the rope) तोल (balance) जाऊन चाका खाली (wheel down) आल्याने एकाचा मृत्यू (death of one) झाला.