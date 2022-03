शेतपिकांचे शंभर टक्के अनुदान वाटप

गेल्यावर्षी चाळीसगाव तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस (heavy rains) झाला होता. त्यात ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात या कालावधीत अतिरिक्त पावसाचा मार सहन करावा लागल्यामुळे खरीप पिकांची (crops) मोठी नासाडी झाली होती. सरकारच्या आदेशानंतर नुकसानीची पंचनामे करण्यात आल्यानंतर हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना अतिरिक्त पावसाचा फटका बसला.

अतिवृष्टीमुळे झालेली शेतपिकांचे नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे त्वरित पाठविण्यात आला होता, त्यानुसार शासनाने टप्या-टप्यात अनुदान (Grants) दिले आहे. तालुक्यात ८६ हजार ३८८ शेतकर्‍यांच्या शेतातील पिक अतिवृष्टीमुळे खराब झाले होते. शासनातर्फे आतापर्यंंत सर्व शेतकर्‍यांच्या खात्यावर तब्बल ९३ कोटी ८९ लाख ४२ हजार ७०३ कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे. तालुक्यात शंभर टक्के अनुदानचे वितरण करण्यात आले, परंतू तरी देखील काही शेतकर्‍यांना अनुदान मिळाले नसेल (Grants may not have been received) तर त्यांनी तहसील कार्यालयात (Tehsil Office) जावून विचारपूस करावी. शेतकर्‍यांना अनुदान मिळण्यासाठी आमदार मंगेश चव्हाण (MLA Mangesh Chavan) यांनी वेळोवेळी पाठपुराव केला आहे.