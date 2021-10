महामार्गावरील विचित्र अपघातात एकाचा मृत्यू

भुसावळ Bhusaval। प्रतिनिधी

विरूद्ध दिशेने (opposite direction) आलेला ट्रॉला (Trolley) समोरून येणार्या पीकअप व्हॅनवर (Pickup van) धडकून (Beating) झालेल्या अपघातात (Accident) जळगावातील एका वृत्तपत्रातील (newspaper in Jalgaon) कर्मचारी (Employees) जागीच ठार (killed on the spot) झाल्याची घटना शनिवारी मध्यरात्री दोन वाजेच्या सुमारास राष्ट्रीय महामार्गावरील (National Highway) साकेगाव (Sakegaon) येथिल उड्डाणपुलाजवळ (Flyover) घडली. या अपघातात चालकासह दोघे जखमी झाले आहेत. मुकेश रामकुमार परदेशी (Mukesh Ramkumar Pardeshi) (35, रा. जामनेर रोड, रामानंद नगर, भुसावळ) यांना मूत्यू झाला आहे.