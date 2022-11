दुचाकी-ट्रकच्या अपघातात एकाचा मृत्यू, दोन गंभीर

चाळीसगाव chalisgaon प्रतिनिधी -

चाळीसगाव-भडगांव रोडवर (Chalisgaon-Bhadgaon Road) तालुक्यातील पातोंडा (Patonda)गावाजवळ दुचाकी व ट्रकच्या अपघातात (Bike and truck accidents) दुचाकीवरील (bike) भडगाव येथील राहुल अनिल पाटील (Rahul Anil Patil) या १८ वर्षीय तरुणाचा (youth) जागीच मृत्यू (died on the spot)झाला आहे. तर दोघे जण गंभीर जखमी (Both are seriously injured) झाले आहेत. हि घटना दि,२५ रोजी घडली असून याप्रकरणी चाळीसगाव पोलीस स्टेशनला रात्री उशिरापर्यंत नोंद नव्हती.