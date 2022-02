जिल्हा बँकेकडे मनपाचे एक कोटी लिंकिंग शेअर्स

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा बँकेकडे (District Bank) मनपाची लिंकिंग शेअर्स (Corporation Linking Shares) अंदाजे रक्कम एक कोटी रुपये आहेत. बँक तोट्यात असल्याचे कारण देत जिल्हा बँकेने ही रक्कम (Amount) मनपाला देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील बँकेच्या संचालक मंडळाच्या (Board of Directors) बैठकीत ठराव मंजूर करून एक कोटी रक्कम मनपाला परत मिळवून द्यावी. जेणेकरून त्या रकमेचा शहराच्या विकासासाठी (Development of the city) उपयोग होईल अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीतर्फे (Bharatiya Janata Party) महापौर (Mayor) तथा जिल्हा बँकेच्या संचालिका जयश्री महाजन (Jayashree Mahajan) यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.