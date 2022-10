विजयादशमीच्या पूर्वसंध्येला सोन्याला मिळाली झळाली

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

साडेतीन मुहूर्तांपैकी (three and a half muhurtas) एक मुहूर्त असणार्‍या विजयादशमी सणाला (Vijayadashami festival) अन्ययसाधारण महत्व आहे. मंगळवारी दसर्‍याच्या पूर्वसंध्येला सोने,चांदी, वाहन बाजार आणि कपड्यांची खरेदी (buy) करण्यासाठी जळगावची बाजारपेठे गर्दीने (Market of Jalgaon) फुलली (Crowded) होती. झेंडूची फुलेही (Marigold flowers) भाव वधारला आहे.