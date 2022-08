पोळ्याच्या दिवशी बिथरलेला बैल छतावरुन पडला

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पोळा साजरा (Celebrating the hive) करीत असतांना बैल अचानक (bull suddenly) बिथरला. त्यामुळे बिथरलेला बैल घराच्या छतावर(roof of the house) चढला. दरम्यान, छताला कठडे नसल्याने बैल छतावरुन खाली कोसळून (Falling down ) गंभीर जखमी (seriously injured) झाल्याची घटना जळगाव तालुक्यातील वावडदा (Vavadda) येथे शुक्रवारी दुपारी घडली. या घटनेमुळे गावात एकच खळबळ माजली आहे.