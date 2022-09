जिल्हा बँकेने वार्षिक अहवालावर संत मुक्ताईं, छत्रपतींचा फोटो टाळला

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने (District Central Bank) यंदा प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालावर (Annual reports)प्रथमच संत मुक्ताबाई, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राष्ट्रपती द्रोैपती मुर्म (Sant Muktabai, Chhatrapati Shivaji Maharaj and President Droapati Murma) यांचा फोटो (Photo) टाळत प्रदिर्घ परंपरेला छेद दिला आहे. विशेष म्हणजे बँकेचे मानचिन्ह (Bank emblem) म्हणून वापरला जाणारा बँकेच्या मुख्य इमारतीच्या दर्शनी भागातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या (Chhatrapati Shivaji Maharaj) पुतळ्याचा फोटोही (photo of the statue) जाणीवपुर्वक टाळल्याने (avoiding) बँकेबाबत सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी (Strong resentment) असून शनिवारी होणार्‍या सभेत याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.