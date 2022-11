ओमनीची दुचाकीला जोरदार धडक : दोघे जागीच ठार तर सहा प्रवाशी गंभीर जखमी

चोपडा chopada प्रतिनिधी

भरधाव वेगात धुळेकडे जाणाऱ्या (Going fast) ओमनी गाडीने (omni car) धरणगाव कडून चोपड्याकडे येणाऱ्या दुचाकीला (bike) जोरदार धडक (hit hard) दिल्याने दुचाकीवरील दोघे जण (Two people)जागीच ठार (Killed on the spot) झाले तर ओमनी गाडीतील (omni car) बसलेले सहा प्रवाशी (Six passengers) गंभीर जखमी (seriously injured) झाल्याची घटना आज दि.१५ नोव्हेंबर रोजी रात्री ९ वाजेच्या सुमारास मजरेहोळ फाट्याजवळ घडली. गंभीर जखमीपैकी एकाला जळगावला हलविण्यात आले आहे. तर दुचाकी वरील दोन्ही मयत चोपडा शहरातील रहिवाशी आहेत.