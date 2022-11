Photos # अरे देवा...दोन दिवसात दुरुस्त केलेल्या रस्त्यावर पुन्हा खड्डे!

निकृष्ठ कामांकडे प्रभाग अधिकारी, लोकप्रतिनिधीचे दुर्लक्ष

अर्धवट केलेल्या डांबरची मलमपट्टी दोन दिवसात उखडली

शहरातील सर्व रस्त्यांची दयनीय अवस्था

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

आस्वाद चौक ते गिरणा टाकी (Aswad Chowk to Girna Tank) दरम्यानच्या खराब रस्त्याच्या दुरूस्तीच्या (Poor road repair) कामास सहा महिन्यानंतर मक्तेदाराने (monopoly) रविवार 30 ऑक्टोबरपासून सुरूवात केली. रस्त्यातील खड्डे (Potholes in the road) डांबर मिश्रीत गिट्टीने (With asphalt mixed ballast) बुजविले. पण दुसर्‍याच दिवशी या बुजविलेल्या (Extinguished) खड्ड्यातील डांबर निघत (Asphalt in the pit is coming out) असून पुन्हा तेथे खड्डे पडायला (fall into the pits again) लागले आहे. या निकृष्ठ कामाकडे (menial work) मनपाचे प्रभाग अधिकारी (Municipal Ward Officer) तसेच लोकप्रतिनिधीचे (People's Representatives) दुर्लक्ष (ignore) होत असल्याचे नागरिकांडून बोलले जात आहे.