जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

तुला माझ्यासोबतच लग्न (Marry with me) करावे लागेल, तुझे दुसरीकडे लग्न होवू देणार नाही. अशी धमकी (threatening) देवून तरुणीला (young woman) आत्महत्येस (driven to commit suicide) प्रवृत्त केल्याप्रकरणी तरुणीचा प्रियकर (young woman's lover) निलेश मंगलसिंग गायकवाड रा. तारखेडा बु. ता. पाचोरा याच्याविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.