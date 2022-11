जिल्हा दूध संघाच्या सात मतदारसंघातील 17 उमेदवारांच्या अर्जावर हरकती

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा दूध संघाच्या (District Milk Union) निवडणुकीत (election) उमेदवारी अर्ज छाननीमध्ये (scrutiny of candidature applications) एकूण सात मतदारसंघामध्ये (constituency) 10 उमेदवारांनी (Candidates)प्रतिस्पर्धी (competitor) 17 उमेदवारांच्या अर्जावर आक्षेप (Objection to application of candidates) नोंदविले. यात आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार संजय सावकारे या दोन्ही आमदारांच्या अर्जावर हरकती घेण्यात आल्या आहेत. सोमवारी निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांमार्फत (Election Adjudicating Officers) वैध उमेदवार (valid candidate list) यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर 28 नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत आहे.