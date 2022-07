शौचालय घोटाळ्यातील अटकेतील दहा आरोपींना पुन्हा पोलीस कोठडी

रावेर Raver|प्रतिनिधी-

पंचायत समितीच्या (Panchayat Samiti) शौचालय घोटाळ्यातील (toilet scam) अटक (Arrested) करण्यात आलेल्या ८ आरोपींची (accused) पोलीस कोठडी मंगळवारी संपली असता,पुन्हा रावेर न्यायालयात हजर केले असता,चार दिवसाची पोलीस कोठडी (Police cell) सुनावण्यात आली आहे. तर मंगळवारी झालेल्या युक्तिवादात तपास अधिकारी यांनी आरोपीकडून अपहारातील रक्कम हस्तगत (Seized the embezzled amount) करण्याच्या मुद्द्यावर व आरोपी तपासात (accused was not cooperating) सहकार्य करत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले ,त्याअनुषंगाने या गुन्ह्याची व्याप्ती पाहता,आरोपींना पुन्हा पोलीस कोठडी (Police cell) सुनावण्यात आली आहे. तर यात सोमवारी अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींना देखील चार दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली आहे.