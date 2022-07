विद्यापीठाच्या अधिसभेवरील नोंदणीकृत पदवीधर निवडणूकीच्या मतदार नोंदणीची अधिसूचना जाहीर

जळगाव jalgaon (प्रतिनिधी)

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या (Poet Bahinabai Chaudhary of North Maharashtra University) अधिसभेच्या नोंदणीकृत पदवीधरांच्या (registered graduates of the Senate) १० जागांच्या निवडणूकी (Elections) संदर्भात विद्यापीठाच्या पदवीधरांची नवीन मतदार नोंदणी (New voter registration of graduates) व यापूर्वीच्या मतदार नोंदणीचे नुतनीकरण (Renewal of voter registration) करण्याच्या प्रक्रियेला आज दिनांक १ जुलै पासून प्रारंभ(Start) झाला आहे. यासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याची तारीख १७ ऑगस्ट असून भरलेल्या अर्जाची प्रत २० ऑगस्ट पर्यंत जाहीर केलेल्या केंद्रांवर जमा करावयाची आहे.