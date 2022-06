आमदार लताबाई सोनवणें सह आमदार चिमणराव पाटील यांना अपात्रतेसंदर्भात नोटीस

जळगाव : jalgaon

मंत्री एकनाथ शिंदे ( Minister Eknath Shinde) यांच्या बंडाळीनंतर राज्याच्या राजकारणात वादळ (Storm in politics) निर्माण झाले आहे. मात्र, एकनाथ शिंदे यांचे हे बंड थोपवून धरण्यासाठी शिवसेनेनही (Shiv Sena) जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिवसेनेने विधानसभेचे उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of the Legislative Assembly) नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांच्याकडे पक्षशिस्त न पाळणाऱ्या आमदारांना अपात्र करा अशी मागणी केली. त्यानंतर विधानसभेच्या बैठकीला गैरहजर बंडखोर आमदारांना अपात्रतेसंदर्भात नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यात चोपड्याच्या आमदार लताबाई सोनवणे (MLA Latabai Sonawane) यांनाही नोटीस (notice regarding disqualification) पाठवण्यात आली आहे.