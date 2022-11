जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

दूध संघातील (milk union) तूप व दूध भूकटी चोरी (theft of ghee and milk) प्रकरणी कोर्टाच्या आदेशानंतर (court order) देखील कार्यकारी संचालकांची (Executive Director) तक्रार घेण्यास पोलिसांनी टाळाटाळ (police refrained )केली. पोलिसांनी मंगेश चव्हाण यांच्या तक्रार अर्जावरुन गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द (canceling the crime) करुन लिमयेंच्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल व्हावा. यासाठी लिमये यांनी औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) याचिका दाखल (Petition filed) केली होती. त्या याचिकेवर सुनावनी होवून न्यायालयाने राज्याचे गृह सचिव, (State Home Secretary,) पोलिस अधिक्षकांसह (Superintendent of Police) संबधित तपास अधिकार्‍यांना (Investigating Officers concerned) नोटीसा (Notice served) अशी माहिती राष्ट्रवादीचे आ. खडसे (NCP's MLA. Eknathrao Khadse) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.