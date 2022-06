वांजोळा शिवारात युवकाचा खून , जर्जर होईपर्यंत कोणास न कळला

भुसावळ / वांजोळा । Bhusaval / Wanjola प्रतिनिधी

शहरातील वांजोळा हद्दीतील शेतात अज्ञात युवकाचा खून (Murder of a youth) झाल्याची घटना 5 जून रोजी उघडकीस आली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली. दरम्यान मयताच्या आईने (Mayata's mother) ओळख पटविली असली तरी मृतदेहाची डीएनए चाचणी (DNA testing of the corpse) करण्याची मागणी कुटुंबातर्फे करण्यात आली आहे. याबाबत बाजारपेठ पोलिसात (police) रात्री उशीरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची काम सुरु होते.