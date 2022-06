नीलगाईची रिक्षाला धडक; एक जागीच ठार

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

भुसावळहून जळगावकडे येणार्‍या अ‍ॅपेरिक्षाला (rickshaw) नीलगाईने धडक (Nilgai hits) दिल्याची घटना सोमवारी रात्री 8 वाजेच्या सुमारास टीव्ही टॉवरजवळ घडली. धडक इतकी जोरदार होती की रिक्षा दोन वेळा पलटी (rickshaw overturned twice) झाली. या अपघातात साबीर सत्तार बागवान (वय-40, रा. जाममोहल्ला, भुसावळ) यांचा जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाला. तर अन्य चौघे जखमी झाले आहे. जखमींवर (injuries) शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात (Government Medical Hospital) उपचार (Treatment) सुरु आहे.