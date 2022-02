मानविनसिंग चढ्ढा यांनी दिल्यात नव उद्योजकतेच्या टिप्स

दुसरे प्रमुख अतिथी नव उद्योजक निलेश वाघ यांनी लोकांची गरज (need of the people) ओळखून त्या दृष्टीने नवनवीन उद्योग आणले पाहिजेत, लोकांना सवय लावून आपल्या उत्पादनाकडे आकर्षित केले पाहिजे, आरोग्य आणि शिक्षण (Health and education) या क्षेत्रात नवीन उद्योगासाठी भरपूर मागणी असून तरुणांनी या कडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असेही ते म्हणाले

Kciilचे संचालक चढढा यांनी पर्यटनाच्या निमित्ताने जातांना देखील निरिक्षण करत त्या त्या भागातील लोकांची गरज, किंवा त्या भागातील नवीन तंत्रज्ञान (New technology) आत्मसात करुन आपल्या भागात विकसीत करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असे सांगितले