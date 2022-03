नेहतेच्या तरुणाचा ड्रोन-संगणकाच्या मदतीने केळीरोग निर्मूलनाचा प्रोजेक्ट पूर्णत्वाकडे

रावेर तालुक्यातील बहुतांशी केळी बागा (Banana orchard) एक्स्पोर्ट क़्वलिटीच्या आहे.यासाठी सर्वच स्तरावरून प्रयत्न केले जात आहे.केळीवरील रोग आणि उपायासाठी नेहता येथील लोकेश नथ्थू पाटील (Lokesh Naththu Patil) याने ड्रोनद्वारे पिक पाहणी (Crop inspection by drone) करून रोग निरीक्षण (Disease inspection) संगणकावर नोंदवून (registering on the computer) त्याचा अभ्यास व रोग निर्मुलनासाठी संशोधन सुरु केले आहे.कल्पेश हा कोथरूड पुणे येथील एमआयटीचा विद्यार्थी (MIT student) असून तो बी.ई.कॉम्पुटरच्या शेवटच्या वर्षाला आहे.त्याने बंगलोर येथील आयआयएसपी या संस्थेंच्या माध्यमातून संशोधन सुरु केले आहे.

त्यांच्या संशोधनात्मक टीममध्ये निजन जैन, अभिनंदन फिरके व दोन विद्यार्थीनी सहभागी आहे.यासाठी कृषी संचालक अनिल भोकरे व त्रिची संशोधन केंद्राचे आर सिल्वा राजन यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून (Government of India) 6 लाख रुपये अनुदान (Grants) देण्यात आले आहे.हे संशोधन 9 महिन्यात करणे अपेक्षित आहे.

आता संशोधन अंतिम टप्यात आहे.तर ड्रोनद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणात 5 ते 6 हजार फोटो काढून निरीक्षण सुरु आहे.त्यासाठी आर सिल्वा राजन यांचे सहकार्य लाभत आहे.या संशोधनाने रावेर तालुक्यातील केळी उत्पादकांना मोठा फायदा होणार आहे.