राष्ट्रवादीचे नेते आ. एकनाथराव खडसे म्हणतात... रात्री चोरासारखा घेतला पदभार

जळगाव - jalgaon

जळगाव जिल्हा दुध संघाच्या (Jalgaon District Milk Union) प्रशासक मंडळातील (Board of Directors) काही सदस्यांनी (some members) शुक्रवारी रात्री चोरासारखा पदभार (Took charge like a thief) घेतला आहे. रात्रीच्या वेळी कार्यकारी संचालकांना धमकावून पदभार घेण्यामागे या सदस्यांचा हेतू काय? असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे (NCP leader MLA Eknathrao Khadse) यांनी माध्यमांशी बोलतांना केला आहे.