Breaking # राष्ट्रवादी प्रवेश भोवला; भुसावळचे दहा नगरसेवक अपात्र

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

भाजप सोडून (Left BJP) राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (joined NCP) प्रवेश केला म्हणून पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार (According to the Prohibition of Defection Act) भुसावळचे दहा नगरसेवक (Ten corporators of Bhusawal) 18 डिसेंबर 2021 पासून ते नगरपरिषदेच्या पुढील एक कार्यकाळासाठी अपात्र (disqualified) ठरविण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत (Collector Abhijit Raut) यांनी ही कारवाई (action) केल्याने भुसावळच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.