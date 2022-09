काही तास सांभाळता आली नजन-पाटलांना एलसीबीची धुरा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (local crime branch) रिक्त पोलीस निरीक्षक (Police Inspector Vacancy) पदाचा (charge) पदभार तात्पुरता पाचोरा पोलीस ठाण्याचे पोलीस (Police Inspector of Pachora Police Station) निरीक्षक किसनराव नजन-पाटील (Kisanrao Najan-Patil)यांच्याकडे देण्यात आला होता. मात्र पदभार स्विकारल्यानंतर काही तासातच पोलीस अधीक्षकांचे आदेश (Orders of the Superintendent of Police) आयजींकडून रद्द (Canceled by IG) करण्यात आले आहेत. त्यामुळे काही तासांपुरताच पाटील यांना एलसीबीची धूरा सांभाळता आली. आयजींनी अचानक आदेशाला स्थगिती दिल्यामुळे पोलीस दलात अनेक चर्चांना उधान आले होते.