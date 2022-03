चाळीसगाव : शहरात नगरपालिकेच्या परवानगीने लावलेले बॅनर कोसळले

चाळीसगाव | Chalsigaon

चाळीसगाव शहरात सध्या बॅनरबाजीला ऊत आला आहे. नगरपरिषदतर्फे रस्त्यावर कुठेही व व्यापारी संकुलासमोर बॅनर लावण्याची परवागी देण्यात येत आहे. भर रस्त्यावर बॅनर लावल्यामुळे वाहतुकीला अडथळा ठरतोच आहे. परंतू अपघात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे...(nagarpalika given permission to banners one banner fell down)