पैशांसाठी वृद्ध महिलांना हेरुन गळा आवळून करायचा खून

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

गावातील वृद्ध महिला (Older woman) घरी एकट्यात (alone at home) राहत असल्याचे हेरायचा. त्यानंतर त्या वृद्धा घरात एकट्याच असल्याची संधी सधत त्यांचा रुमालाने गळा आवळून (strangulation with a handkerchief) खून (Murder) करुन त्यांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने (Gold jewelry) लांबविणारा सिरीयल किलर मुकूंदा उर्फ बाळू बाबुलाल लोहार (Serial killer Balu Babulal Lohar) (वय-30, रा.चौधरीवाडा, किनगाव ता. यावल) याच्या एलसीबीने (LCB) मुसक्या आवळल्या. घटनास्थळहून मिळालेल्या चप्पल व रुमालावरुन पोलिसांना संशयिताच्या मुसक्या आवळण्यात यश आले. त्याची चौकशी सुरु असून अजून काही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली आहे.