मनपाचे शाखा अभियंता निलंबित

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

प्रभाग क्र. 17 अंतर्गत कामांच्या अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी (budget approval of works) प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी (Actual site inspection) दरम्यान, पुर्व कल्पना असतांनाही अनुपस्थित राहिल्याने (due to absence) महापालिकेचे (Municipal Corporation due to absence) शाखा अभियंता (Branch Engineer) जितेंद्र रंधे यांना आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड (Commissioner Dr. Vidya Gaikwad) यांनी निलंबित (suspended) केले आहे.