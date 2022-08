जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

शहरातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे (Potholes on the roads) हा नागरिकांसाठी मोठा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. दीड वर्षांपासून शहरातील खड्डे आणि नादुरूस्त असलेले रस्ते (Bad roads) यावरून नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. या असंतोषाचे पडसाद आज महापालिकेच्या (Municipal Corporation) महासभेत (General Assembly) उमटले. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी खड्ड्यांच्या प्रश्नावरून आक्रमक होत महापालिका प्रशासनाला (Municipal administration) धारेवर धरून आरोपीच्या पिंजर्‍यातच (cage of the accused) उभे केले.