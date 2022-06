मुक्ताईनगरात टरबूज फोडून जल्लोष

मुक्ताईनगर Muktainagar

संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा (Legislative Council elections) निकाल (Results) जाहीर झाला असून या निकालामुळे मुक्ताईनगरला दोन आमदार मिळाले (Two MLAs to Muktainagar) असून ही मुक्ताईनगर मतदार संघासाठी अतिशय आनंदाची बाब आहे. दरम्यान , निकालापूर्वीच नाथाभाऊ समर्थकांनी बॅनर लावून तसेच फटाके फोडून जल्लोष (Firecrackers explode) सुरू केला होता. यामुळे मात्र नाथाभाऊंचा गेल्या पावणेतीन वर्षापासून वनवास चा प्रवास संपला आहे. आज एकनाथराव खडसे विजयी झाल्यानंतर खडसे समर्थकांनी प्रवर्तन चौकात टरबूज फोडून (Breaking the watermelon) जल्लोष केला.