ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आमोदा परिसरात शोककळा

आमोदा Amoda ता. यावल

ऐन दिवाळीच्या (day of Diwali) दिवसात आमोदा येथे तीन कुटूंबांतील (three families) सदस्यांवर (members) काळाने झडप घालत (Time is running out) तीन जीवांना (Losing three lives) हिरावून नेले आहे. यामुळे आमोदा गावावर शोककळा (Mourning in the village) पसरली आहे.