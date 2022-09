चिंचोली Chincholi ता. यावल

ब-हाणपुर अंकलेश्वर राष्ट्रीय महामार्गावरील (Bahanpur Ankleshwar National Highway) यावल तालुक्यातील चिंचोली ते यावल (Chincholi to Yaval) या अठरा कि. मी.रस्त्याची खड्ड्यांनी अगदी चाळण (road is riddled with potholes) झाली असून मोठ्या मालवाहतूक धारकांना (cargo holders) गाडी कशी (How to drive) चालवायची असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान या रस्त्याच्या दूरूस्तीसाठी (road repair) जि.प.सदस्यांनी (Members of Z.P) उपोषणही (Fasting too) केले होते. ते उपोषण खासदार रक्षाताई खडसे (MP Raksha Khadse) यांनी आश्वासन (assurance) देऊन सोडविले होते. मात्र महामार्ग विभागाला (Highway Department) खासदारांनी (MPs) दिलेल्या शब्दाचाही (Even of a given word) विसर (forgot) पडला असल्याचे चित्र या रस्त्यावरून दिसत आहे.