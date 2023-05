माईंकडून मिळाली संघर्ष करण्याची शिकवण- ममता सपकाळ

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

गेल्या दिड वर्षांपासून माई (my mother) सोबत नसतांना तीने उभारलेल्या संस्थेची वाटचाल (Movement of the organization)सुरु ठेवण्यासाठी आमचा संघर्ष (Our struggle) सुरु आहे. त्यावर मात कशी करायची हे माईनेच आम्हाला शिकवल आहे. त्यांना उत्तम नागरिक (good citizen) बनवावे, असे आमचे ध्येय असल्याचे मत पद्मश्री स्व. सिंधुताई सपकाळ (Padma Shri Sindhutai Sapkal) यांच्या कन्या ममता सपकाळ (Daughter Mamta Sapkal) यांनी व्यक्त केला.