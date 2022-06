फुटीरांच्या अपात्रतेचीच शक्यता अधिक!

जळगाव jalgaon। हेमंत अलोने ।

विधिमंडळ पक्षातील (legislature party) फूट आणि पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदींचा (provisions of the Prohibition of Transfer Act) अभ्यास केला असता शिवसेनेतून फुटून गेलेल्या (Split from Shiv Sena) गटाचे भवितव्य अधांतरी असून फुटलेल्यांची आमदारकी रद्द (MLA canceled) होण्याचीच शक्यता अधिक दिसते आहे.